Hexis va investir 17M€ d'ici 2020 sur ses sites de production de Frontignan et d'Hagetmau, ainsi que dans ses filiales commerciales en Espagne, aux Antilles et en Scandinavie

Le Centre Hospitalier de Perpignan (66) va se doter d'un nou­veau pôle mé­di­cal de 256 lits et 85 places en soins am­bu­la­toires (cf. First ECO du 11/01/17). Investissement : 63M€. Le chantier, confié au groupement piloté par GCC, a débuté en mai dernier pour une livraison prévue en juin 2019. A l'issue de ces deux ans de travaux, un bâtiment de 25.000m² sur trois étages verra le jour. Il re­grou­pera d'ici fin 2019 les SSR (soins de suite et de ré­adap­ta­tion) des 3 établissements gérés par l’ASCV-USSAP (Association prendre Soin de la personne en Côte Vermeille et Vallespir - Union Sanitaire et Sociale Aude-Pyrénées) situés actuellement à Cerbère, Banyuls sur Mer et Arles sur Tech (66) ainsi que les activités médicales du CH Perpignan (services gériatrie et rhumatologie et hôpitaux de jour d’oncologie et d’hématologie).