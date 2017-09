Agrial acquiert My Fresh Prepared Produce Ltd, spécialisée dans les salades et les légumes frais prêts à l'emploi

Le fonds d'investissement Argos Soditic devient actionnaire majoritaire de Lampe Berger (siège à Bourgtheroulde, 27 - 150 salariés - près de 50M€ de CA dont 80% à l'export - cf. FE du 28/06/17). Cette évolution marque un nouveau tournant pour l’entreprise et va lui permettre de poursuivre son développement, confortée par l’apport de capitaux propres et par la compétence d’un actionnaire expérimenté dans l’accélération de la croissance des entreprises. Cette opération est porteuse de projets ambitieux pour Lampe Berger, qui ambitionne de devenir un acteur français majeur de l’Air Care et de passer du stade de PME à celui d’ETI. La stratégie qui va être déployée vise notamment à renforcer la R&D, étendre la gamme de produits, mener des innovations en matière de design et renforcer le réseau de distribution entre autres dans les pays étrangers où la marque est déjà présente tels que l’Allemagne et les Etats-Unis.