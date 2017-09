En Ile-de-France, Prologis va développer 81.000m² d'entrepôts clés-en-main pour Cultura et un acteur de la distribution

Mediarithmics (Fontenay-sous-Bois, 94), 1ère plateforme européenne ouverte et intégrée de Data Marketing, a annoncé un tour de table de 3M€ pour se développer à l’international. Cette levée de fonds est entièrement apportée par Ventech, acteur majeur du capital risque investissant dans les sociétés à forte croissance, du secteur du numérique. Dans le cadre de cette opération, Claire Houry, managing partner chez Ventech, rejoint le board de Mediarithmics. Mediarithmics compte désormais accélérer son développement commercial, notamment auprès des éditeurs et régies publicitaires des principaux pays européens (Allemagne, Angleterre, Espagne, Italie…), et prévoit de renforcer ses équipes avec une douzaine de recrutements (développeurs, consultants, commerciaux) d’ici juin 2018.