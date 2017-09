Le groupe nordiste Damartex annonce la création de E-Wear Solutions, une start-up spécialisée dans les vêtements "seconde peau" connectés pour les seniors

Spécialiste des dispositifs de chauffage, sanitaires, de robinetterie et de fournitures industrielles, Thermador Groupe (Saint-Quentin-Fallavier, 38) poursuit sa stratégie de développement des activités vers l'international et la robinetterie industrielle. L'entreprise a acquis, moyennant 8,18M€, plus de 81% des actions de la société Sodeco Valves (Ternat, Bruxelles ; CA 22,3M€ ; 48 collaborateurs). Le solde sera acheté début décembre, pour 1,82M€. Sodeco Valves propose, pour l'industrie, une large gamme de robinetterie et accessoires pour la circulation et le contrôle des fluides. Elle est solidement implantée en Belgique et aux Pays-Bas, et dispose d'une présence commerciale en France, en Allemagne et en Suisse. Grâce à cette opération, Thermador pourra "conquérir des marchés aujourd'hui inaccessibles auprès de donneurs d'ordres industriels et internationaux qui peuvent exiger la livraison des produits dans un délai inférieur à quatre heures".