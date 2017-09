Le groupe nordiste Damartex annonce la création de E-Wear Solutions, une start-up spécialisée dans les vêtements "seconde peau" connectés pour les seniors

La société de capital investissement indépendante Pechel a annoncé cet été qu'elle accompagne le développement de Wellness Sport Club (CA fin 2016 : près de 11M€ ; 4 salles sur le marché lyonnais, 69 et une à Besançon, 25). Gérald et Laurent Clamaron ont ouvert en 2007 dans l’agglomération lyonnaise leur première salle sous l’enseigne Wellness Sport Club. Ils proposent une offre innovante dans le segment premium : un tarif unique, compétitif et sans engagement pour un service et des installations offrant une expérience client de qualité. Cette année, Wellness Sport Club a déjà ouvert trois nouvelles salles à Marseille (13), Grenoble (38) et Clermont-Ferrand (63), et travaille à une nouvelle ouverture à Lyon sous peu. C’est pour accompagner et financer cette accélération de la croissance que la société ouvre pour la première fois son capital à un investisseur financier.