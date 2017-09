Basée à Fontenay-sous-Bois, Mediarithmics boucle une levée de fonds de 3M€ auprès de Ventech

Prologis, leader international de la gestion d'entrepôts et de bâtiments logistiques, a annoncé le développement de deux entrepôts clés-en-main en Ile-de-France. Le premier sera réalisé pour Cultura, enseigne spécialisée dans les loisirs culturels et artistiques, dans le parc Prologis Moissy 2 Les Chevrons à Moissy-Cramayel (77) et aura une surface de 56.000m². Le second accueillera un acteur majeur de la distribution de nouvelles technologies et fournisseur de services spécialisés, sur le Parc Prologis Marly-la-Ville (95). Sa superficie sera de 25.000m². Les livraisons sont prévues pour le premier semestre 2018. Ces entrepôts qui permettront aux deux sociétés d'accompagner la croissance de leurs activités à savoir la distribution physique et le e- commerce, vont également permettre de "recréer de l'emploi" selon Cécile Tricault, Country Manager France de Prologis.