Le groupe nordiste Damartex annonce la création de E-Wear Solutions, une start-up spécialisée dans les vêtements "seconde peau" connectés pour les seniors

Le fabricant de pneumatiques Michelin (Clermont-Ferrand, 63) dévoile une prise de participation (40%) au capital de Fooding (Paris, 75), éditeur de la sélection de restaurants et de la publication du Guide print & digital du même nom. Le partenariat permettra aux deux groupes de bâtir des expériences de gastronomie exclusives et diversifiées pour les clients, sur la scène française et internationale.