La startup ContentArmor de Cesson-Sévigné lève 1,1M€ pour accélérer son développement

La startup BIM&CO (Saint-Romain-de-Colbosc, 76) annonce avoir levé 2M€ auprès de Normandie Participations, NFactory, Bpifrance et la Région Normandie pour lui permettre de devenir la plateforme de référence mondiale pour la diffusion de données structurées pour le secteur de la maquette numérique, le BIM. BIM&CO est issue du groupe Trace (15M€ de CA, 190 collaborateurs), un acteur global spécialisé dans l’édition de logiciels pour l’industrie, l’énergie et le bâtiment (TraceParts, Trace Software, Cythelia Energy, Green Systèmes) et partenaire stratégique de Dassault Systèmes. "Pour le BIM nous avons développé un ensemble de technologies innovantes répondant à l’enjeu de la structuration des données des produits de la construction, à destination des projets de maquettes numériques. La levée de fonds va nous permettre de maintenir nos efforts en R&D et d’élargir notre couverture internationale", indique Etienne Mullie, fondateur du groupe Trace qui a pris les rênes de la startup. BIM&CO est aujourd’hui présente à Paris, Londres, Singapore, Bologne et Madrid. Des implantations en Allemagne et au Canada sont prévues début 2018.