Hexis va investir 17M€ d'ici 2020 sur ses sites de production de Frontignan et d'Hagetmau, ainsi que dans ses filiales commerciales en Espagne, aux Antilles et en Scandinavie

Prodways (Les Mureaux, 78, présent à Seynod, 74 et à Toulouse, 31), filiale de Groupe Gorgé spécialiste de l'impression 3D industrielle, annonce la signature d'un accord en vue d'acquérir 75% de la société Interson-Protac (Congenies, 30), un des leaders français des embouts pour prothèses auditives et protections auditives sur-mesure. Remy Garrel et François Rey, les actuels dirigeants, conserveront leurs fonctions et 25% du capital de la société qui emploie 47 salariés. L'entreprise rentable devrait contribuer à hauteur d'au moins 4M€ au chiffre d'affaires de Prodways Group en 2018. L'intégration à Prodways Group va permettre d'amplifier la migration d'Interson-Protac vers l'impression 3D et d'accélérer son développement, notamment sur le marché porteur des protections auditives sur-mesure. Cette acquisition, qui devrait être finalisée d'ici un mois, vient renforcer le secteur médical qui est un axe majeur de développement de la division Products de Prodways.