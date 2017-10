Les sociétés SIBA et Rénov Évolution déménagent vers des locaux communs à Albi notamment afin de se développer dans la région de Toulouse

Scalian (Labège, 31 - 2.200 salariés dans le monde - 170M€ de CA), ETI de conseil française spécialisée dans le numérique et le management, continue son développement pour offrir à ses clients le meilleur accompagnement dans leurs projets. Dans cette optique, elle fait l'acquisition du cabinet de conseil CMT+ (200 collaborateurs - 14M€ de CA en 2016). Ce dernier est implanté à Toulouse (31), Nantes (44) et Paris (75), mais également en Espagne, en Allemagne et au Royaume-Uni. CMT+ devient ainsi une filiale du groupe Scalian, rebaptisée Scalian CMT+. Stéphane Garo, actuellement directeur général du pôle performance des opérations, prendra la direction de cette nouvelle filiale et Philippe Devaud, directeur commercial de CMT+, en devient directeur général adjoint. Cette acquisition permet à Scalian de franchir la barre des 200M€ de CA. "Ensemble, nous pourrons envisager des perspectives liées à des projets plus globaux et complets dans les programmes industriels et la supply-chain," conclut Thierry Briol, fondateur de CMT+.