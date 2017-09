La startup ContentArmor de Cesson-Sévigné lève 1,1M€ pour accélérer son développement

Engie (siège à Paris La Défense, 92), à travers sa filiale Endel Engie, leader français de la maintenance industrielle, annonce l'acquisition de CNN MCO. Créée en 2008, la société brestoise (29) est spécialisée dans la maintenance, la gestion et l’entretien de tous types de bâtiments navals (militaires et civils). Elle assure en particulier le Maintien en Condition Opérationnelle (MCO) de 50 navires de la Marine française et de la douane. Grâce à cette opération, Engie se renforce en termes d’expertises opérationnelles et de capacités d’intervention sur le plan international et devient le n°2 en France dans le domaine de la Maintenance en Condition Opérationnelle pour la marine.