Le groupe lyonnais GL Events renforce sa position au Moyen-Orient avec l'acquisition des sociétés Wicked et Flow

Entreprise lilloise (59) emblématique de la French Tech ayant bénéficié du programme d’accélération d’Euratechnologies, Vekia – acteur clé du machine learning dans le secteur de la supplychain – finalise une nouvelle levée de fonds de 12M€. Serena Capital, lead sur ce tour, et Bpifrance via le Fonds Ambition Numérique, rejoignent les investisseurs historiques de la société : Pléiade Venture, CapHorn Invest et ZTP qui participent de nouveau à ce financement. L'opération va lui permettre d'accentuer son avance technologique et son expansion internationale, notamment au Royaume-Uni, aux USA et en Chine. Vekia, qui compte 60 salariés, renforce par ailleurs ses équipes avec un objectif de doublement de ses effectifs en un an.