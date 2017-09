Galalitum, à Saint-Léonard-de-Noblat, reçoit une aide de la Région Nouvelle-Aquitaine pour soutenir ses investissements

A Chasseneuil-du-Poitou (86), NextAlim développe depuis 2014 un savoir-faire portant sur l’utilisation d’insectes qui transforment des résidus alimentaires en protéines pour les secteurs de la nutrition animale et de la chimie verte. La société vient de lever des fonds auprès de Suez Ventures, Dynalim, nutri.CIAB et d’autres acteurs industriels pour financer la construction de sa première unité industrielle à Poitiers (86). Cette opération lui permet de poursuivre sa croissance en capitalisant sur les résultats de son prototype, développé dans le cadre du projet Cyclaprove. Depuis le début, plus de 10M€ ont été investis dans ce projet ambitieux qui sera industrialisé en 2018. "Il était nécessaire de trouver des partenaires industriels reconnus, pour qui cette filière présentait des perspectives réelles de développement. Les complémentarités avec nos nouveaux actionnaires promettent des synergies commerciales et opérationnelles certaines qui contribueront à la fois à soutenir notre déploiement territorial et réaliser notre ambition internationale", se réjouit Jean-François Kleinfinger, président de NextAlim.