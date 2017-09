Amadéite renforce sa division Human Care en acquérant Aroma Celte. Le groupe prévoit d'investir sur le site de Saint-Agathon

ContentArmor, start-up innovante créée en 2016 et basée à Cesson-Sévigné (35) près de Rennes, aide l’industrie audiovisuelle à lutter contre le piratage des contenus. Pour cela, elle propose une solution de tatouage vidéo (ou watermarking en anglais), technologie permettant d’insérer dans les vidéos une marque invisible et indélébile. ContentArmor annonce la réalisation de sa première levée de fonds, d'un montant d'1,1M€. La jeune société voit rentrer à son capital Calao Finance et Breizh Up, le fonds régional breton de co-investissement. Le Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine, le Crédit Mutuel de Bretagne et bpifrance ont également participé au tour de table. L'opération permettra à ContentArmor d'accélérer son développement et de soutenir sa stratégie internationale, notamment aux Etats-Unis.