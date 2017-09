Hexis va investir 17M€ d'ici 2020 sur ses sites de production de Frontignan et d'Hagetmau, ainsi que dans ses filiales commerciales en Espagne, aux Antilles et en Scandinavie

Génération Piscine (siège et usine de fabrication à Villepinte, 11), l’un des leaders européens de la piscine polyester, annonce la signature d'un partenariat avec Evidence Piscines, marque commerciale de Composite Industrie du Périgord (CIP) et fabricant de piscines polyester basé à Mussidan (24). Désireux de se développer dans l'Ouest de la France, le groupe audois a ainsi confié à Composite Industrie du Périgord la fabrication d'une partie de ses coques en polyester. Un moyen pour CIP d’amortir plus largement son outil de production et d'ajouter à ses modèles Evidence Piscines la trentaine de références de bassins Génération Piscine. A cet effet, CIP bénéficiera des outils et du savoir-faire de Génération Piscine en matière de communication. La société audoise intégrera également à son catalogue les modèles de son partenaire. Afin d'assurer son développement sur la façade atlantique, Génération Piscine crée en parallèle un poste de Représentant commercial dédié au Grand Ouest.