Désireux de se développer dans le Grand Ouest, le fabricant audois Génération Piscine noue un partenariat avec la société Evidence Piscines (Composite Industrie du Périgord) basée en Dordogne

Hexis est un fabricant de films adhésifs pour la signalétique, l'impression numérique et la plastification. Le groupe dévoile son plan d’investissement pour les 3 années à venir : - Au siège de Frontignan (34), l’acquisition en septembre 2017 d’un terrain jouxtant le site actuel permettra de réorganiser les flux, renforcer la sécurité des biens et des personnes ; - Sur le site industriel d’Hagetmau (40), la construction et le démarrage en 2018 d’une ligne CAST 4 sous environnement contrôlé permettra d’augmenter très significativement la capacité de production des gammes spécifiques et techniques, dégageant dans le même temps des capacités sur le site de Frontignan, ce qui permettra d’augmenter la réactivité et la flexibilité de l’entreprise. En parallèle les outils périphériques tels que les lignes de découpage et d’emballage sont en cours d’installation, rendant ainsi le site landais 100% autonome ; - Deux unités de traitement des COV (Composés Organiques Volatiles) supplémentaires seront couplées aux chaînes de production actuelles sur les sites de Frontignan et d’Hagetmau. Ces nouveaux oxydateurs thermiques augmenteront la capacité de développement sur les 2 sites du groupe ; - Enfin, dans les filiales commerciales en Espagne, aux Antilles et en Scandinavie, l’acquisition de terrains va permettre la construction en propre des bâtiments administratifs, logistiques et de formation. Ces infrastructures renforceront l’indépendance des filiales, permettant une réactivité et un service clients accrus.