Le groupe lyonnais GL Events renforce sa position au Moyen-Orient avec l'acquisition des sociétés Wicked et Flow

Militzer & Münch France (M&M France ; CA 2016 ; 143M€), leader français des flux avec le Maghreb basé à Halluin (59), et Davies Turner (plus de 800 employés ; CA 2016 ; 180M€), leader britannique des flux internationaux, signent un partenariat pour développer le transport de marchandises entre le Royaume-Uni d'une part et le Maroc, la Tunisie et l'Algérie d'autre part. A compter du 1er octobre 2017, M&M France opèrera le fret routier import et export entre le Royaume-Uni, le Maroc et la Tunisie. En ce qui concerne l'Algérie, la majorité des transports concerne l'export et sera également gérée par le commissionnaire français. Les partenaires proposeront notamment des services de groupage et de camions complets.