Les sociétés SIBA et Rénov Évolution déménagent vers des locaux communs à Albi notamment afin de se développer dans la région de Toulouse

Numéro un mondial de machines et systèmes d'usinage de câble, le Suisse Komax rachète Laselec (Toulouse - 31 - 60 collaborateurs), spécialiste du marquage et de dénudage de câbles par laser. Komax détient une participation de 20% dans Laselec depuis 2015. L'opération devrait être finalisée au deuxième semestre 2017. Le groupe pourra ainsi se renforcer sur le segment aérospatial et également se diversifieer dans l'industrie et les télécommunications.