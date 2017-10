Les sociétés SIBA et Rénov Évolution déménagent vers des locaux communs à Albi notamment afin de se développer dans la région de Toulouse

Colas Sud‐Ouest (siège régional à Mérignac, 33 - 55.000 collaborateurs - CA 2016 : 11Mds€) a acquis 50 % du capital de six sociétés de carrières détenues par le groupe Sogefima (Toulouse, 31). Ces sociétés opèrent principalement dans la région Occitanie. L'ensemble comprend 7 sites de production et de vente de matériaux pour un total de 130 collaborateurs et il produit 2,5 millions de tonnes de granulats annuels pour un CA d'environ 40M€. Cette acquisition s’inscrit dans le cadre de la stratégie de croissance de Colas dans la production de granulats et complète son maillage géographique en France, notamment dans l’agglomération toulousaine (31).