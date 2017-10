Le groupe lyonnais GL Events renforce sa position au Moyen-Orient avec l'acquisition des sociétés Wicked et Flow

Société de biotechnologie développant et commercialisant des vaccins innovants, Valneva (Lyon, 69) dévoile avoir accordé les droits exclusifs mondiaux à Emergent Biosolutions Inc, pour la technologie de son vaccin contre le virus Zika, ZIKV. Valneva et Emergent souhaitent initier un essai clinique de Phase I aux Etats-Unis fin 2017 ou début 2018 et espèrent obtenir les premières données de Phase I dans les six mois qui suivent le début de l’essai.