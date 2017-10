Filtres Guérin a engagé 4M€ dans une nouvelle usine de 5.000m² à Condé-sur-Vire, où elle entend continuer à investir et recruter d'ici 2020

Le groupe multirégional HERIGE (ex- Groupe VM Matériaux - siège à L'Herbergement, 85 - plus de 2.400 salariés) est centré sur l'univers du bâtiment à travers trois domaines d'activité : le négoce de matériaux, l'industrie du béton et la menuiserie industrielle. Fort d'un CA de 282,1M€ au 1er semestre 2017, en croissance de 3% par rapport au 30 juin 2016, il annonce la construction d'une nouvelle usine dédiée à la fabrication de ses fenêtres AM-X. Ce futur site de production ultra-moderne, attendu à Saint-Sauveur-des-Landes (35) près de Fougères, devrait entrer en service mi-2019. L'investissement total de l'ordre de 20M€ représente le plus important projet de croissance interne jamais réalisé au sein du groupe. Il doit permettre à HERIGE de faire face à la demande croissante du marché pour ses fenêtres innovantes.