Vinci Energies Systèmes d’Information prévoit de s'installer sur 4.000 m² au sein de l'immeuble Portes de France, à La Plaine Saint-Denis, après restructuration

ManoMano (Paris, 75), marketplace dédiée au bricolage et au jardinage, a annoncé une levée de fonds de 60M€ en série C auprès de General Atlantic et des investisseurs actuels Piton Capital, Partech Ventures et Ambition Numérique géré par Bpifrance. Cette opération permettra à ManoMano : - d'augmenter les investissements en marketing pour accroître la notoriété sur l'ensemble de ses marchés; - d'améliorer les produits et l'offre de service pour les clients existants comme pour les prospects; - de poursuivre ses investissements en logistique et de développer de nouveaux services commerciaux pour accompagner les marchands et partenaires dans la digitalisation de leur offre; - de recruter des profils IT & data, et d'agrandir des équipes de développement commercial au Royaume-Uni et en Allemagne. Dans le cadre de l'investissement, Gabriel Caillaux, directeur général et coresponsable de la zone EMEA chez General Atlantic rejoindra le board de directeurs de ManoMano. Chris Caulkin, directeur de General Atlantic, rejoindra quant à lui le board en tant qu'observateur.