Le Parisien Tanker lève 6M€, notamment pour recruter et accélérer sa croissance à l'international

Le groupe Barcodis (Les Ulis, 91), qui propose des services complémentaires dans le domaine de la traçabilité et particulièrement de l'impression industrielle, vient d’acquérir l’entreprise Ersti (Marcq-en-Baroeul, 59), spécialisée dans la vente, l’intégration et la maintenance d’imprimantes à étiquettes, de terminaux mobiles et lecteurs. Le nouvel ensemble constitué représentera, en 2017, 25M€ de CA, 80 collaborateurs et 10 présences techniques et commerciales sur le territoire. Ersti fera l’objet d’investissements et modernisations afin de la doter d’outils et de process adaptés aux besoins du groupe. Les équipes d’Ersti vont également se renforcer afin de soutenir la croissance organique à 2 chiffres du groupe Barcodis.