Les sociétés SIBA et Rénov Évolution déménagent vers des locaux communs à Albi notamment afin de se développer dans la région de Toulouse

Spécialiste dans la conception de solutions innovantes, Polyrise (Pessac - 33) dispose d'une expertise reconnue dans les vernis sol-gel (coatings) hybrides & revêtement couche mince. La société a développé en particulier deux gammes de vernis optiques brevetés (Viewrise et Hardrise) destinés à l'industrie. Elle vient de lever 700K€ auprès d'un pool de 6 réseaux de Business Angels (Finaqui, Adour Business Angels, Limousin Business Angels, Synergence, Capitole Angels et 3A Venture) et des fonds d’investissement Dynalim et Expanso (Caisse d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes). Ces fonds viennent renforcer les capacités d’investissements de l’entreprise et sont principalement destinés à renforcer sa position de leader en innovation sur les coatings, à accélérer son développement commercial à l’international et à augmenter ses capacités de prototypage et production.