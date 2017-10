Filtres Guérin a engagé 4M€ dans une nouvelle usine de 5.000m² à Condé-sur-Vire, où elle entend continuer à investir et recruter d'ici 2020

Hypred (siège à Dinard, 35 - plus de 400 collaborateurs - CA 2016 supérieur à 100M€), l’un des leaders mondiaux des solutions de biosécurité, spécialiste de la sécurité alimentaire, annonce sa collaboration avec la société G3 Química, acteur brésilien de la biosécurité, ainsi que la construction de sa propre usine au Brésil qui produira sur place ses solutions d’hygiène et de désinfection à forte valeur ajoutée destinées au marché brésilien. En cours d'édification à Lajeado, l'unité produira des solutions pour l’agriculture – exploitations laitières, porcines et avicoles – mais aussi pour l’industrie agroalimentaire. Sa mise en service est prévue au premier semestre 2018.