Le groupe lyonnais GL Events renforce sa position au Moyen-Orient avec l'acquisition des sociétés Wicked et Flow

Alvène (CA : 14M€ ; Doullens, 80) est spécialisée dans la fabrication de systèmes de ventilation en grandes cuisines professionnelles. Ses produits de captations et d'extraction de fluides sont commercialisés à des installateurs et des distributeurs, qui interviennent auprès de leurs clients dans la restauration collective, commerciale et hôtelière. Bpifrance, Nord Capital Investissement et Socadif investissent au capital du groupe, aux côtés du management pour accompagner la société dans une nouvelle étape de son développement. Avec ce soutien, les fondateurs, Denis Van Litsenborgh et Olivier Richard, souhaitent consolider la position d'Alvène sur le marché de la ventilation en grandes cuisines. La société est également attentive à des opportunités de croissance externe afin de poursuivre son développement et compléter son offre de produits.