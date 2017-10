Filtres Guérin a engagé 4M€ dans une nouvelle usine de 5.000m² à Condé-sur-Vire, où elle entend continuer à investir et recruter d'ici 2020

La société OpenHealth Company (siège à Paris, 75 - site de production à Vannes, 56 - environ 50 personnes - 10M€ de CA projeté en 2017), spécialisée dans la collecte et l’analyse en temps réel des données de santé, a conclu un tour de financement de plus de 5M€ mené par LBO France / Innovation Capital. Elle annonce également le lancement en septembre de son HUB, la plus importante plateforme d’analyse de données de santé disponible en France. Le HUB d’OpenHealth combine des données de sources multiples pour offrir de larges et puissantes possibilités dans trois grands domaines d’analyse : Commercial et marketing, Evènements sanitaires et Bon usage des produits de santé. Ces nouveaux services, en permettant d’explorer et d’analyser directement ces données via un simple navigateur internet, vont permettre à l’ensemble des acteurs, industries de santé, pouvoirs publics, sociétés d’études et organismes de recherche, de disposer très aisément de données pertinentes.