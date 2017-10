Les sociétés SIBA et Rénov Évolution déménagent vers des locaux communs à Albi notamment afin de se développer dans la région de Toulouse

Groupe international sp√©cialis√© dans la conception, la fabrication et la commercialisation d‚Äô√©quipements d‚Äôautomatisation √† destination des usines de fabrication de semi-conducteurs, Recif Technologies (Blagnac - 31) vient de boucler une op√©ration de MBO. Ainsi, BNP Paribas D√©veloppement et Bpifrance rejoignent Alain Jarre, le CEO, et la famille Gorg√© (Pelican Venture) au capital. Gr√Ęce √† ces nouveaux partenaires, le groupe ambitionne d‚Äôacc√©l√©rer son d√©veloppement commercial en Asie et de renforcer ses positions sur le continent europ√©en avec le lancement prochain d‚Äôun nouvel √©quipement propos√© aux major OEMs europ√©ens et am√©ricains. Recif Technologies devrait g√©n√©rer un CA sup√©rieur √† 10M‚ā¨ en 2017, √† plus de 90% hors d‚ÄôEurope en s‚Äôappuyant sur plus d‚Äôune cinquantaine de collaborateurs.