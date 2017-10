Le Breton Concept-TY va construire un nouveau pôle économique "Infinity" de 3.000m² dans le centre-ville de Tours, sur l'ex-chaufferie Sanitas

Membre de Normandie AeroEspace, Filtres Guérin (110 salariés - 11M€ de CA 2016 - un site en Roumanie) est spécialisée dans la fabrication d’éléments filtrants métalliques sur mesure (toile métallique, tôle perforée, métal déployé et tricot métallique), de la pièce unitaire à la grande série. Créée en 1919 et installée à Condé-sur-Vire (50) depuis 1981, l’entreprise inaugurera ce vendredi 22 septembre sa nouvelle usine implantée à proximité de son site historique. Ce nouveau bâtiment de 5.000m² a nécessité un investissement de 4M€ qui s’inscrit dans une stratégie axée sur l’usine du futur. Filtres Guérin a ainsi fait l’acquisition d’un premier robot, avec l’objectif d’en installer six supplémentaires d’ici 2020, et investi dans des nouvelles technologies de soudure et de découpe laser. La nouvelle unité sera divisée en deux pôles de production : un pôle Grandes Séries pour les pièces destinées au secteur automobile et un pôle Petites Séries pour celles dédiées au secteur aéronautique. A proximité sera situé son nouveau site d’Engineering. Cet investissement répond à l’augmentation de cadence des commandes, avec une part croissante des exportations (30% du CA en 2017, 40% visés en 2020). Pour accompagner sa croissance, Filtres Guérin poursuit ses recrutements avec la création de 20 nouveaux postes d’ici 2020. Parmi les profils recherchés : Qualité / Logistique / Ingénieurs chargés d’affaires et Opérateurs qualifiés (chaudronniers et soudeurs).