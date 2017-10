Afin d'accélérer son développement à l'international, Recif Technologies, à Blagnac, restructure son capital

Les sociétés SIBA (Société Interprofessionnelle du Bâtiment de l'Albigeois - siège à Tonneins, 47, présente à Marssac-sur-Tarn, 81 - CA 2016-2017 : 2,5M€), constructeur de maisons individuelles, et Rénov Évolution (Labruguière, 81 - CA 2016/2017 : 800K€), spécialiste de la rénovation et des extensions, déménagent ensemble à Albi (81). SIBA dispose ainsi de 250m² de bureaux et Rénov Évolution de 80m². Par ce positionnement avantageux, les deux sociétés veulent développer une synergie entre leurs activités. SIBA a également pour ambition de se tourner vers le nord du bassin Toulousain (31), notamment grâce au lancement d'une offre dédiée aux primo-accédants. Rénov Évolution s'attend à doubler son CA en un an grâce à ce gain de visibilité et elle recrute 3 nouveaux salariés pour le bureau d'études, l'aspect commercial et la direction de la nouvelle agence.