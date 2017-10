Le groupe lyonnais GL Events renforce sa position au Moyen-Orient avec l'acquisition des sociétés Wicked et Flow

Après une collaboration étroite depuis presque 2 ans, les sociétés dédiées au développement et à l'hébergement de solutions Internet et e-commerce Digital Team (7 associés ; Lyon, 69) et Proxadis (Bourgoin-Jallieu, 38) se rapprochent pour accélérer leur croissance en proposant une palette de compétences et de solutions plus importante à leurs clients.