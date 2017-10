La société NextAlim de Chasseneuil-du-Poitou lève des fonds auprès de Suez et d’autres partenaires pour devenir un des leaders de la production de protéines à partir d’insectes

Le Football Club de Nantes (44 ; FCN) et le Groupe Réalités (Saint-Herblain, 44) se sont rapprochés afin de concevoir un stade de 40.000 places dans le cadre d'un projet urbain et immobilier global. Pour ce faire, ils ont créé une société commune : YelloPark. L'opération relève d'une initiative 100% privée portée par le FCN et Réalités. Les deux partenaires ont présenté ce projet d'ensemble à Nantes Métropole, qui a donné son accord pour sa réalisation et cèdera le terrain dans le cadre d'une opération de gré à gré. Conçu sur la base d'une pré-programmation avant concertation, le projet prévoit : un stade de 40.000 places, aux normes UEFA 4, dont la livraison est programmée à l'été 2022 (et donc prêt pour les JO 2024) ; un parc urbain ; des espaces tertiaires ; des logements ; un complexe sport santé bien-être ; un food court et des commerces de proximité ; un groupe scolaire ; une halle marché ; un parking silo ; une passerelle en liaison douce au-dessus du périphérique. La concertation publique, qui débutera en novembre 2017, redessinera le projet urbain. L'opération d'ensemble s'étalera sur plusieurs années.