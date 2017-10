A Paris, PeopletoPeople Group rachète le groupe Widoobiz

Spécialiste des solutions pour patient connecté, la start-up BioSerenity (siège à Paris, 75 - 80 salariés), a notamment développé le Neuronaute, un vêtement intelligent capable de diagnostiquer l'épilepsie. L'entreprise vient de clôturer une levée de fonds de Série A de 15M€ menée par LBO France aux côtés du Fonds PSIM géré par Bpifrance dans le cadre du programme d’investissements d’avenir et de l’actionnaire historique Idinvest Partners. La société de technologie médicale, qui collabore avec certains des plus grands hôpitaux mondiaux, continue sa forte croissance et s’appuie sur un nouveau tour de table pour accélérer son industrialisation et son internationalisation. La société a récemment ouvert de nouveaux bureaux en France, en Chine et aux États-Unis.