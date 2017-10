La start-up rhodanienne Vetbiobank signe un accord de partenariat industriel et prévoit une nouvelle levée de fonds en 2018

L'usine courrier Esker de Décines (69) a passé le cap des 10 millions de pages imprimées par mois depuis mars 2017. Face à la forte croissance de cette activité, Esker (Lyon, 69) vient donc d'acquérir les locaux de son usine basée à Décines avec pour objectif d'en doubler la superficie à 3.000m². Cette acquisition et cet agrandissement vont permettre à Esker de pérenniser ce service et de se donner les moyens de son expansion. Par ailleurs, Esker vient d'obtenir la certification ISO 9001:2015 pour cette usine. En 2018, la société envisage de répondre également aux normes environnementales les plus strictes pour rendre son unité de production encore plus respectueuse de l'environnement et correspondre à l'ADN de la société ainsi qu'aux attentes de ses clients.