Avec le projet Cap 2020, le port de Dunkerque va investir 689 M€ pour augmenter ses capacités

Spécialisée dans la fabrication de véhicules en aluminium pour le transport en vrac, la société Benalu (Liévin, 62) a annoncé l'acquisition de Mega (300 salariés - CA 2016 : 80,7 MPLN, soit 19,2 M€), entreprise polonaise active dans la conception et la fabrication de bennes en acier et en aluminium pour semi-remorques, remorques et porteurs. Cette opération représente une opération structurante pour asseoir la position de leader de Benalu en Europe dans la production de véhicules pour le transport de vrac solide. Elle s'inscrit dans la stratégie du groupe qui consiste à consolider sa place de leader en Europe sur le segment des véhicules de gros tonnage pour le transport de vrac solide. Cette même stratégie conduit le groupe à faire évoluer le positionnent de sa filiale Bennes Marrel, à Andrézieux-Bouthéon (42). "Nous avons décidé de spécialiser le site d’Andrézieux-Bouthéon sur la production de bennes semi-remorques, de bennes rondes pour porteur et de bennes export de gros tonnage, explique Renaud Sueur, PDG de Benalu. Cette décision implique l’arrêt progressif de la production de petites bennes pour porteur à compter du mois de juillet 2017."