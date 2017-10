Filtres Guérin a engagé 4M€ dans une nouvelle usine de 5.000m² à Condé-sur-Vire, où elle entend continuer à investir et recruter d'ici 2020

Le groupe Lafarge va investir 14,5M€ sur ses sites de Saint-Vigor-d’Ymonville (76). L'enveloppe permettra de revitaliser la cimenterie et d’augmenter les capacités d’accueil de déblais de construction de la carrière. 6,5M€ seront consacrés à la carrière (mise en place d’une grue de déchargement, fabrication d’un quai...), et les 8M€ restants sont investis à l’usine de broyage et permettront notamment de moderniser l’appontement bateau. La carrière a déjà récupéré près de 45.000 tonnes de déblais en 2016 et 100.000 tonnes de déblais locaux et régionaux sont attendues pour 2017. "Le site de Saint-Vigor-d’Ymonville contribuera au développement de l’économie circulaire dans le bassin havrais en répondant aux besoins locaux en exutoires pour les déchets de chantier. Il offre une solution durable et respectueuse de l’environnement pour le traitement des déchets du projet inédit d’aménagement métropolitain qu’est le Grand Paris", souligne Bénédicte de Bonnechose, DG de Lafarge France.