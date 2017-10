A Mérignac, AirInt’Services boucle une levée de fonds de 800K€ afin d'accompagner son développement commercial et de finaliser son programme de R&D

Selenium Medical (siège à La Rochelle, 17) est spécialisée dans le traitement de surface et les solutions d'emballages stériles pour dispositifs médicaux. Elle vient de lever 4,2M€ auprès de la CM-CIC Investissement (2,4M€) et d'Océan Participations (1,8M€) et pourra ainsi accélérer son développement à l'international et poursuivre sa R&D. En effet, elle a récemment ouvert un bureau à Charlotte (Caroline du Nord - cf. First ECO du 25/11/2017). Par ailleurs, la société a décidé d'intégrer l'activité d'injection à son processus grâce à une usine de 3.000m² qui est en cours de démarrage à La Rochelle.