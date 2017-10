A Mérignac, AirInt’Services boucle une levée de fonds de 800K€ afin d'accompagner son développement commercial et de finaliser son programme de R&D

AMV (Assurance Moto Verte - Mérignac - 33 - 400 collaborateurs - filiale du groupe Filhet-Allard) se présente comme le leader de l'assurance spécialisée 2-roues et propose également une gamme complète de contrats d'assurance. L'entreprise prévoit de recruter 50 personnes afin d'accompagner son développement (cf. First ECO du 11/04/2017). A l'occasion de la course du Ruban Rose, le 15 octobre 2017, dont elle est partenaire, la société rencontrera les candidats. Ces derniers devront déposer, avant le 10 octobre, leur CV dans la Rubrique "Nous rejoindre" du site amv.fr et venir se présenter sur place. Les postes recherchés sont des profils de conseillers d’assurance ou gestionnaires indemnisation, s’adressant à des titulaires de BAC+2, BAC+3 (BTS/IUT commerce ou formation Assurance).