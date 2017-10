La start-up rhodanienne Vetbiobank signe un accord de partenariat industriel et prévoit une nouvelle levée de fonds en 2018

L'√©quipementier automobile MGI Coutier (Champfromier, 01 ; 10.300 salari√©s) intervient dans deux domaines d'activit√© : le management des fluides et les m√©canismes. Pour l'exercice 2017, le groupe poursuivra sa politique d'investissements √©lev√©s afin de : - renforcer sa pr√©sence internationale. A ce titre, trois sites sont en construction en Chine, en Tha√Įlande et Mexique et un projet est √† venir en Bulgarie ; - accro√ģtre sa productivit√© ; - accompagner les √©volutions √† venir dans le secteur automobile. Par ailleurs, au regard de sa situation financi√®re extr√™mement saine, le groupe MGI Coutier sera attentif aux opportunit√©s de croissance externe qui viendraient acc√©l√©rer son d√©veloppement et ses expertises technologiques.