La Nordiste Dalkia acquiert Matex Controls en Pologne

OVH (Roubaix, 59 - 2.000 collab. dans 18 pays), leader europ√©en du cloud, compte recruter 1.000 nouveaux collaborateurs. La soci√©t√© sera bient√īt en mesure d'accueillir davantage de talents dans de nouveaux bureaux : un second campus situ√© sur son si√®ge historique de Roubaix d√©but novembre 2017, suivi de bureaux √† Nantes (44) mi-novembre (cf. First ECO du PdL du 11/07/2017), et √† Bordeaux (33) en d√©cembre, mais aussi de nouvelles villes en Irlande, en Allemagne et en Inde au cours des 12 prochains mois.