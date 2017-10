La Nordiste Dalkia acquiert Matex Controls en Pologne

Le Fonds Humanis Croissance Hauts-de-France investit 2 M€, au travers d’un contrat obligataire, au sein du groupe Acteo (Noyelles-lès-Seclin, 59 - 350 salariés - CA : 70 M€), spécialisé dans la fabrication et la distribution de peinture pour le bâtiment, afin de l’accompagner dans ses projets de développement. Le groupe Acteo est divisé en deux métiers : - la fabrication de peintures et de solvants, via Theolaur Peintures, qui dispose d'un outil industriel réparti entre Lille (59) et Toulouse (31) ; - la distribution de produits de peintures et accessoires, via Theodore Maison de Peinture (TMP), qui a ouvert en 2017 des agences à Feurs (42), Sablé-sur-Sarthe (72) et Arras (62), et a racheté la société Batimance à Vienne (38). Au cours des 5 prochaines années, Acteo envisage d’accélérer son développement en poursuivant le déploiement de ses activités historiques et en restant à l’écoute des opportunités de croissance externe.