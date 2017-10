Malherbe acquiert le groupe Bernard pour renforcer ses positions en Bretagne et élargir sa palette de compétences et de services

Neovia (Saint-Nolff, 56 - 8.300 collaborateurs dans 28 pays - 1,7Md€ de CA), l'un des leaders mondiaux de la nutrition et santé animale, est entré en négociations exclusives pour l’acquisition d’une usine à Quy Nhon, dans la province de Binh Dinh, au Vietnam. Cette opération permettra au groupe d’augmenter ses capacités de 50.000 tonnes par an et de conforter ses positions dans le centre du pays. Neovia réalisera des investissements complémentaires dans l’usine pour continuer à moderniser ses installations, augmenter sa capacité de production et proposer des produits en ligne avec le niveau d’exigence de ses clients éleveurs et distributeurs au sein de la zone. Au-delà de ce projet majeur, Neovia renforce globalement ses outils industriels et son offre de services au Vietnam : construction d’une nouvelle usine à Ha Nam, création d’une nouvelle ligne de production sur le site de Dong Thap et augmentation de ses capacités de stockage à Binh Duong.