Le Port Autonome de Strasbourg va se doter, à l'horizon 2020, d'un nouveau siège social situé rue du Port du Rhin. Rey-Lucquet & Associés a décroché le marché de maîtrise d'oeuvre

Société d'ingénierie espagnole spécialisée dans la robotique mobile, Asti (180 salariés ; 25M€ de CA) vient d'inaugurer à Mulhouse (68) sa première filiale en Europe. Elle a choisi la capitale du Sud-Alsace pour la présence du site de PSA Mulhouse mais aussi pour sa proximité géographique avec la Suisse et l'Allemagne. "Notre objectif est d’offrir un meilleur service, mieux adapté aux besoins des clients actuels [...] et d’apporter évolutivité et adaptabilité des projets en cours, tout en améliorant le service après-vente", a indiqué Veronica Pascual, la présidente. Installée à la Maison du Technopole, l'antenne mulhousienne d'Asti emploie actuellement 3 personnes et envisage d'autres embauches.