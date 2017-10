Volotea établit sa 5ème base française à Marseille, où il prévoit de recruter 50 personnes et de lancer 8 nouvelles destinations en 2018

Basée à Marseille (13), la Scop ATEM (plus de 50 salariés) est spécialisée dans la maintenance mécanique des machines tournantes. Elle collabore avec de grands comptes et intervient dans des secteurs industriels variés, allant de l’énergie, la sidérurgie et la pétro-chimie à la marine marchande. La société, qui vient de fêter son quarantième anniversaire, entend poursuivre ses activités et s’est déjà fixée de nouveaux objectifs de développement notamment à l’export, en Afrique subsaharienne, grâce à sa filiale implantée au Maroc. ATEM poursuit en parallèle ses investissements et travaille au développement d’une nouvelle activité, toujours sur des marchés de niche avec des services à haute valeur ajoutée technique. Pour soutenir ses nouveaux projets, la SCOP envisage aussi de nouveaux recrutements dans les mois à venir.