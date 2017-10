Neovia consolide ses positions au Vietnam avec plusieurs projets d'investissement, dont l'achat d'un nouveau site de production dans le centre du pays

Malherbe (Rots, 14), un des leaders français du transport de marchandises générales, en lots et groupage, accélère sa stratégie de croissance externe en acquérant le groupe Bernard. Employant plus de 500 personnes, ce dernier est composé de quatre sociétés : Transports Bernard (Rosporden, 29), Transports Le Torc'h (Auray, 56), Transports Bouhallier (Changé, 53) et Transports Rosko (Saint-Pol-de-Léon, 29) et affiche une expertise en matière de transport de marchandises surgelées. Malherbe amplifie ainsi son maillage territorial dans l'Ouest de la France, renforce son positionnement en Bretagne, grande région de production agroalimentaire, et enrichit ses compétences sur des secteurs d'activité à haute technicité et à forte valeur ajoutée. Le groupe normand devrait atteindre 315M€ de CA en année pleine, avec 2.150 collaborateurs et 1.400 moteurs. Il entend consolider sa place de 3ème acteur national du transport cargo.