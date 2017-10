Bolloré Ports est nommé concessionnaire du nouveau terminal de Chef de Baie du Grand Port Maritime de La Rochelle. La société prévoit 34M€ d'investissement en équipement et entrepôts

Figeac Aéro (Figeac, 46 - plus de 3.000 salariés) a été sélectionné par le constructeur d'avions brésilien Embraer dans le cadre du programme E-Jets E2. Le contrat, estimé à 70M$, concerne la production de pièces en métaux durs pour la version E175-E2 ce qui positionne Figeac Aéro sur l'ensemble de la série prévue : l'E190-E2 sera mis en service en 2018, l'E195-E2 en 2019 et l'E175-E2 en 2021. "La totalité de ce marché conforte notre objectif de CA à mars 2020 d'au moins 650M€", révèle Jean-Claude Maillard, pdg et fondateur de Figeac Aéro.