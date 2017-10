SN Auvergne Aéro remporte un contrat de 21M$ sur 3 ans pour le programme A320neo : le site d'Aulnat bénéficiera d'une partie d'un plan d'investissement de 5M€

Vetbiobank (Marcy-l'Etoile, 69), leader fran√ßais de la m√©decine r√©g√©n√©rative v√©t√©rinaire, signe un accord de partenariat industriel avec l'une des plus importantes multinationales de la sant√© animale. Cette action permettra √† la start-up d'acc√©l√©rer son d√©veloppement sur le march√© de l'animal de compagnie. Une nouvelle lev√©e de fonds comprise entre 4 et 5M‚ā¨ est pr√©vue en 2018. Celle-ci doit financer l'outil industriel et le d√©ploiement commercial sur le march√© europ√©en. Vetbiobank vise √† terme 30M‚ā¨ de CA dans le secteur de l'arthrose canine, soit 20% du march√© europ√©en. Sur le march√© am√©ricain, la start-up a pour objectif un CA de 15M‚ā¨ sur ce m√™me segment, √† un horizon plus √©loign√©.