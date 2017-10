De nouveaux locaux et de nouveaux contrats : la fin d'année 2017 est chargée pour la société nantaise Teester

Schneider Jaquet & Cie conçoit, fabrique et commercialise des machines destinées au nettoyage et triage de céréales depuis 1868 ! Basée à Saint-Barthélemy-d'Anjou (49 ; une vingtaine de salariés, 4,6M€ de CA), l'entreprise vient de changer de mains. Patrick Hardy, qui la dirigeait depuis 2007, en a confié les rênes fin septembre 2017 à un duo d'entrepreneurs : Mehdi Benbouali et Philippe Guyomard. Ces derniers occupent respectivement les postes de président et de directeur général. Les deux hommes ont pris la majorité du capital. Le tour de table inclut également Sodero Gestion, via Sodero Participations, qui participe à la levée de fonds à hauteur de 700K€.