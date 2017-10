Bolloré Ports est nommé concessionnaire du nouveau terminal de Chef de Baie du Grand Port Maritime de La Rochelle. La société prévoit 34M€ d'investissement en équipement et entrepôts

Alliance Etiquettes, basée à Pineuilh (33), est une société française spécialisée dans l’impression d’étiquettes haut de gamme à destination des secteurs du vin, spiritueux et agroalimentaire. L'entreprise poursuit sa stratégie de consolidation avec une 4ème acquisition depuis juillet 2015. Il s'agit d'Applic’Etains, une société française basée à Nontron (24) et spécialisée dans la conception et production d’étiquettes en étain haut de gamme, à destination du secteur du vin & spiritueux. La société, en forte croissance, est dirigée par son fondateur Thierry Vandenbosch. "Cette 4ème acquisition renforce notre savoir-faire et nos capacités de production, permettant d’apporter toujours plus de valeur et de satisfaction à nos clients", indique Olivier Laulan, le président.