Bolloré Ports est nommé concessionnaire du nouveau terminal de Chef de Baie du Grand Port Maritime de La Rochelle. La société prévoit 34M€ d'investissement en équipement et entrepôts

Safran Helicopters Engines (siège à Bordes - 64) vient de dévoiler sa toute nouvelle famille de moteurs forte puissance baptisée Aneto. "Aujourd'hui, nous sommes en position de proposer une solution de motorisation compétitive et de nouvelle génération pour le marché des hélicoptères super-medium et lourds, prête pour une entrée en service dès le quatrième trimestre 2018", indique Bruno Even, le président. Le premier modèle de cette gamme a été sélectionné par le constructeur italien Leonardo pour motoriser l'hélicoptère AW189K.